«Ланцеты» начали уничтожать технику ВСУ на северском направлении
Дроны-камикадзе «Ланцет» начали уничтожать технику ВСУ на северском направлении
Кременная, ЛНР, 14 мая, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Российские дроны-камикадзе «Ланцеты» 88-й бригады начали уничтожать боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении, сообщила 14 мая группа «Лента новостей ДНР Z» во «ВКонтакте».
Отмечается, что российские военные активно применяют беспилотники для подрыва боевого потенциала противника.
Ранее сообщалось, что в сторону города Северска на кременском и лисичанском направлениях выдвинулась большая колонна техники ВСУ. Предполагалось, что украинские войска намерены осуществит атаку на Кременную (ЛНР).
Также в апреле сообщалось, что ВСУ оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. Они предназначаются как для техники, так и для пехоты.