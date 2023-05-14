Киев, , 16:35 — REGNUM Парламентские выборы на Украине, намеченные на конец октября, могут не состояться в срок из-за действующего в стране военного положения. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью, стенограмму которого приводит газета The Washington Post.

Владимир Зеленский © IMAGO/Vesa Moilanen

По словам политика, украинская конституция позволяет проводить выборы не ранее чем через 90 дней после отмены военного положения.

«Если у нас будет действовать военное положение, мы не сможем провести выборы», — сказал Зеленский.

В апреле спикер Верховной рады Руслан Стефанчук также заявлял, что организовать выборы в парламент в 2023 году вряд ли получится. Предыдущие выборы в украинский парламент прошли 21 июля 2019 года, они были внеочередными.

Как сообщало ИА REGNUM, военное положение власти Украины ввели 24 февраля 2022 года и неоднократно его продлевали. Очередное продление сроком на 90 дней произошло 2 мая. В стране также действует указ президента о всеобщей мобилизации.