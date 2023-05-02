Киев, , 16:25 — REGNUM Верховная рада Украины приняла законопроекты об очередном продлении военного положения и мобилизационного режима в стране ещё на 90 дней. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Верховная Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации… с 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года», — говорится в распространённом сообщении.

В последний раз действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевали до 19 мая. Указ о всеобщей мобилизации, подписанный президентом, действует в стране с 25 февраля 2022 года.

В начале апреля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию The Daily Express сообщил, что в ряды Вооружённых сил Украины перед началом контрнаступления мобилизовали порядка миллиона человек.