Росавтодор сообщил о перекрытии трассы М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП

Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM В Ростовской области перекрыли движение по федеральной трассе М-4 «Дон» из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в Росавтодоре.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из-за ДТП нет движения на 1 096-м км М-4 «Дон» в сторону Москвы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что объезд закрытого участка осуществляется через автодорогу Азов — Васильево-Петровское — Самарское. Подробности аварии не приводятся.

Трасса М-4 «Дон» — автомобильная дорогая федерального значения, связывающая Москву с Новороссийском и другими населёнными пунктами Черноморского побережья, через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Протяжённость автодороги составляет 1543 км.

Как сообщало ИА REGNUM, на автотрассе в Новороссийске опрокинулся грузовик с абрикосами. По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло около населённого пункта Мефодиевка.