Зеленский: контрнаступление ВСУ начнётся, когда у Киева «будет минимум»

Берлин, , 15:29 — REGNUM Контрнаступление украинской армии начнётся, как только «будет минимум, с которым Киев сможет двинуться вперёд». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Берлин. Его слова приводит издание «Страна. ua».

Контрнаступление ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Украинский лидер перечислил то, что необходимо Вооружённым силам Украины (ВСУ). Речь идёт о бронетехнике, дополнительных средствах ПВО, ракетах большой дальности, артиллерии натовского калибра.

Отдельно Зеленский выделил истребители F-16, которые, по его словам, тоже нужны. Он подчеркнул, что контрнаступление начнётся и без них.

Ранее президент Украины заявил, что Германия предоставит Киеву самый крупный пакет военной помощи с февраля 2022 года.

На совместной с президентом Украины пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия в 2023 году и позднее выделит Украине 11 млрд евро. С начала спецоперации России на Украине в Киев отправлено военной и иной помощи на 17 млрд евро, отметил он.

Шольц также заявил, что Германия будет предоставлять Украине «оборонительное» вооружение в виде систем ПВО и артиллерии. Так он ответил на вопрос о возможности поставок в Киев истребителей.