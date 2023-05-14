Шольц: поддержка Германии Украине с начала спецоперации составила 17 млрд евро

Берлин, , 14:44 — REGNUM С начала российской специальной военной операции Германия оказала Украине помощь на общую сумму €17 млрд. Об этом 14 мая заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, поддержка Украины составила €17 млрд без учёта доли Берлина в совместных пакетах стран.

«И мы создали условия для того, чтобы и в последующие годы эта помощь предоставлялась», — сказал Шольц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский прибыл в Берлин, где его с воинскими почестями встретил Шольц. Чуть ранее его принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее стало известно, что власти Германии, предположительно, объявят о новом пакете помощи Украине 14 мая. Берлин намерен в ближайшие месяцы направить Киеву военную технику на €2,7 млрд, в том числе 20 дополнительных БМП Marder, 200 разведывательных беспилотников, 30 танков Leopard 1, системы противовоздушной обороны IRIS-T, транспортные средства и боеприпасы.