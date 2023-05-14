Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM Уголовное дело о покушении на изнасилование малолетней возбуждено в Екатеринбурге после нападения ранее судимого мужчины на школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Утром 11 мая в Чкаловском районе на улице Рощинской мужчина 1968 года рождения напал на девочку и попытался её изнасиловать. На помощь ребёнку пришли прохожие.

Мужчину задержали и заключили под стражу, он признал свою вину. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 132 УК РФ). Задержанного проверяют на возможную причастность к другим подобным преступлениям.

По данным местных СМИ, 10-летняя девочка возвращалась из художественной школы, когда мужчина, не имеющий определённого места жительства, напал на неё и повалил на землю. Он заткнул ей рот её же шапкой и начал снимать брюки. Девочка смогла позвать на помощь.

В 2009 году напавшего на ребёнка судили за кражу, а в 2011 году — за развратные действия. Он находится в федеральном розыске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от действий педофила пострадал 8-летний мальчик, который летел на самолёте рейса Дубай — Москва вместе с матерью и братом. Ребёнок сидел с незнакомым мужчиной, который во время полёта совершил в его отношении действия сексуального характера. В аэропорту прибытия мужчина пытался увести мальчика в уборную, но тот остался с матерью. Школьник рассказал о произошедшем на следующий день, его мать обратилась в полицию. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.