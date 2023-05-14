МИД Италии назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

Рим, , 11:34 — REGNUM Италия готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе предложений Киева. Об этом глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил в опубликованном 14 мая интервью газете La Stampa.

По его словам, позиция Италии такая же, как Европы и НАТО. В Риме готовы выслушать любое предложение, направленное на прекращение конфликта, но поддерживают «десять пунктов» мирной инициативы президента Украины Владимира Зеленского.

«Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев. В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины», — сказал Таяни.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Зеленский встретился в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. В Ватикане его принял папа Римский Франциск. По словам украинского лидера, с Мелони он обсудил «формулу мира», которая предполагает готовность Киева к переговорам при условии передачи ему регионов, вышедших из состава страны в 2022 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет. Абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путём.