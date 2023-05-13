Саратов, 14 мая, 2023, 00:48 — ИА Регнум. В Тольятти продолжается тушение крупного пожара в покрасочном цехе завода по производству окон и дверей «Феррони». АО «Транснефть» и «Куйбышевазот» выделили свои силы и средства. Усилия направлены на то, чтобы огонь не распространился, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

61.mchs.gov.ru Тушение пожара

Отмечается, что в качестве дополнительных сил и средств привлечены уже два пожарных поезда со станций «Самара» и «Сызрань».

В районе пожара ограничено движение автотранспорта, чтобы пожарные могли проехать без препятствий.

Как сообщили ИА REGNUM, вечером 13 мая случился пожар в цехе покраски завода. Объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 3. По информации спасателей, площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. метров и быстро увеличилась до 6 тыс.

Сотрудники были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет.

Уже частично обрушилась кровля на здании.