Тольятти, Самарская область, 13 мая, 2023, 22:47 — ИА Регнум. В Тольятти Самарской области вечером 13 мая случился пожар в цехе покраски на заводе по производству дверей «Феррони». Объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 2. По информации спасателей, площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. метров и быстро увеличилась до 6 тыс.

https://68.mchs.gov.ru На пожаре

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В МЧС региона сообщили, что сотрудники предприятия эвакуированы. По предварительным данным пострадавших нет.

Цех находится по адресу: Комсомольский район, Поволжское шоссе, 3. Работы по тушению огня продолжаются.

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