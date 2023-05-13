Киев, 13 мая, 2023, 23:18 — ИА Регнум. На Украине после объявленной практически во всех регионах страны воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По сообщениям местных СМИ и Telegram-каналов, в Тернополе и Львове, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне прозвучали взрывы.

«Удар возмездия наносится по Украине: в небе «стратеги» ВКС, взрывы гремят на Западе», — написали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Авторы канала добавили, что стратегические бомбардировщики ВКС России вылетели со своих баз. В ночной операции также задействован флот.

СМИ Украины сообщили о повторных мощных взрывах в Тернополе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского и Петровского районов Донецка вечером 13 мая ранения получили три мирных жителя.

ВСУ днём 13 мая четыре раза за полчаса (с 15:55 мск до 16:30 мск) обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 мм.