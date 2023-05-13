Москва, 13 мая, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Россия категорически не приемлет обвинения оппозиции Турции в якобы вмешательстве в выборы президента страны. Об этом сказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу о якобы соответствующем вмешательстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По мнению Пескова, заявление оппозиции наделало много шума в Турции.

«Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи», — акцентировал Дмитрий Песков, добавив, что Кылычдароглу собрался представить доказательства, но до сих пор этого не сделал, потому как их просто нет.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия дорожит отношениями в Турцией, а достижения в области взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах «очевидны».

«И, конечно, мы с уважением отнесёмся к выбору турецкого народа», — резюмировал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Кемалю Кылычдароглу должно быть стыдно за утверждения о вмешательстве России в президентские выборы в Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Он, в свою очередь, ответил, что в выборы вмешиваются США, Британия, Германия и Франция.