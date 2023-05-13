Москва, 13 мая, 2023, 20:09 — ИА Регнум. ВСУ не могут противостоять российской авиации с помощью стандартных методов противовоздушной обороны (ПВО), поэтому устроили засаду на авиагруппу. Об этом 13 мая пишет «Русская весна».

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«Враг устроил засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ «умными бомбами» по всему фронту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ не могут противостоять с помощью стандартных методов ПВО новой тактике ВКС России, при которой массово применяются планирующие управляемые авибомбы. Поэтому ВСУ применили новый метод засады на авиагруппу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Брянской области потерпели крушение два вертолёта Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. По предварительным данным, все они входили в одну авиагруппу. Лётчики вертолётов и Су-34 погибли.