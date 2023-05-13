Хмельницкий, Украина, 13 мая, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Детонация склада боеприпасов в украинском городе Хмельницком попала на видео. Кадры 13 мая опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Иван Шилов ИА REGNUM Хмельницкий

На записи видно поднимающееся вверх облако огня и дыма, которое быстро расширяется и становится красным. Всё это сопровождается мощными взрывами. По словам очевидца, вокруг летели осколки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хмельницкой области повреждён объект критической инфраструктуры, который находится вне населённых пунктов.

До этого в ряде регионов Украины, таких как Хмельницкая, Житомирская, Тернопольская, Черновицкая и Ровненская области Украины, была объявлена воздушная тревога. К утру 13 мая она была отменена.