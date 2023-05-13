Церемония прощания с Эдуардом Сагалаевым состоится 16 мая на Троекуровском кладбище в Москве

Москва, , 18:35 — REGNUM Церемония прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым состоится утром 16 мая в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, передают информагентства со ссылкой на источники в семье Сагалаева.

Телеведущий Эдуард Сагалаев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сагалаев скончался 13 мая на 77-м году жизни. Причина смерти не называлась. Соболезнования родным и близким Сагалаева выразили российские политики и общественные деятели, в том числе президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ушёл из жизни человек, чье имя неразрывно связано с историей тележурналистики в нашей стране. Весь свой творческий путь Эдуард Михайлович посвятил любимому делу, в которое искренне верил. Знал Эдуарда Михайловича как эрудированного, увлечённого и безупречно тактичного человека. Прошу принять слова сочувствия и поддержки», — отметил в своей телеграмме Лавров.

Сагалаев родился в октябре 1946 года в Самарканде, в 1967 году окончил филологический факультет в Самаркандском госуниверситете. Работал в газете «Ленинский путь», «Комсомольце Узбекистана», на радиостанции «Юность», Гостелерадио. В 1996 году указом президента России Бориса Ельцина Сагалаев был назначен председателем ВГТРК, а в 1999 году заместителем председателя совета директоров Общественного российского телевидения. В 2021 году он основал некоммерческую организацию «Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий «Фонд Эдуарда Сагалаева».