Рим, 13 мая, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Правительство Италии будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, заявила 13 мая на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press Джорджа Мелони и Владимир Зеленский. Рим. 13.05.2023

Рим продолжит поставки оружия на Украину и продолжит применять и поддерживать антироссийские санкции, отметила Мелони. Она отметила, что конфликт на Украине должен закончиться миром на тех условиях, с которыми будут согласны в Киеве.

«Мы поддерживаем усилия по достижению справедливого для Украины мира. Украину должны удовлетворять условиями, на которых мир будет заключён мир», — сказала она.

В марте 2022 года парламент Италии предоставил правительству страны право оказывать Украине военную помощь, не консультируясь с парламентом и не ставя депутатов и известность об объёмах и типах поставок. Помимо собственных поставок, Италия также оказывала логистическую поддержку для переброски на Украину оружия из других стран.

Партия Мелони выиграла парламентские выборы в Италии осенью 2022 года. Во время предвыборной кампании она ни разу не высказывалась о событиях на Украине. Большинств граждан Италии, по данным социологов, не поддерживают поставки оружия на Украину и считают, что конфликт должен завершиться переговорами. Одержав победу на выборах, Мелони заявила, что военная помощь Украине будет продолжена.