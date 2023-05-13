Вильнюс, 13 мая, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы потерпел крушение легкомоторный самолёт. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба департамента полиции Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По её информации, авария произошла около деревни Наукаймис.

«Поспешившие к месту крушения местные жители вытащили из-под обломков тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, частный легкомоторный самолёт Cessna-172 М совершил жёсткую посадку в районе городского аэропорта в Новосибирске. Воздушное судно, выполнявшее частный полёт, совершило жёсткую посадку на участке местности «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска. Экипаж не пострадал, у самолёта повреждены планер, кабина и шасси.