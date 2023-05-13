Донецк, , 15:01 — REGNUM В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погибли женщина и ребёнок, в этом и других районах города получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщил 13 мая мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В результате прямого попадания в частный жилой дом Куйбышевского района погибла женщина и её трёхлетний сын», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

В результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах города, три объекта гражданской инфраструктуры, осколками были посечены кровли, несущие стены, выбито остекление, рассказал мэр.

По данным властей республики, огонь вёлся из реактивных систем залпового огня. Было выпущено не менее 20 ракет. Обстрелам, помимо Донецка, подверглась также Ясиноватая. Одна мирная жительница города получила ранение.

За минувшие сутки, по данным центра контроля и координации, ВСУ обстреляли Донецк 21 раз. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов было выпущено 118 снарядов калибром 155 мм и пять ракет из реактивных систем залпового огня. Два человека погибли, четверо получили ранения. Также получили повреждения жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили.