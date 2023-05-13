Москва, 13 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, журналист Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни. Об этом сообщил генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

Сергей Фадеичев/ТАСС Эдуард Сагалаев

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», — приводит его слова ТАСС.

Сагалаев родился в октябре 1946 года в Самарканде, в 1967 году окончил филологический факультет в Самаркандском госуниверситете.

Карьеру журналиста он начал в газете «Ленинский путь», позднее работал в «Комсомолец Узбекистана», на радиостанции «Юность», Гостелерадио. В 1996 году указом президента РФ Бориса Ельцина Сагалаев был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), а в 1999 году заместителем председателя совета директоров Общественного российского телевидения.

В 2021 году основал некоммерческую организацию «Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий «Фонд Эдуарда Сагалаева», в 2009 году стал худруком кабельного телеканала «Психология21».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Москве скончался спортивный журналист Андрей Малосолов. Ему было 50 лет. По данным Telegram-канала «Мутко против», сначала Малосолов потерял сознание, и очевидцы вызвали скорую. Однако приехавшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть журналиста.