Спортивный журналист Андрей Малосолов умер на 51-м году жизни

Москва, , 12:00 — REGNUM В Москве скончался спортивный журналист Андрей Малосолов. Об этом сообщил писатель и телерадиоведущий Армен Гаспарян.

Андрей Малосолов Кадр из видео

Малосолову было 50 лет.

«Печальная новость. Умер Андрей Малосолов. Известный болельщик ЦСКА. Мой друг. Не дожил до победы СВО, которой он так ждал», ― написал в Telegram-канале Гаспарян.

Он также назвал причину смерти журналиста. По его словам, у Малосолова оторвался тромб.

По данным Telegram-канала «Мутко против», сначала Малосолов потерял сознание, и очевидцы вызвали скорую. Однако приехавшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть журналиста.

Информации о времени и месте прощания пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в возрасте 29 лет скончалась трёхкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак. Причины смерти разыгрывающей спортивного клуба «Астраханочка» не раскрываются.