Умер спортивный журналист Андрей Малосолов
Москва, 2 мая 2023, 12:00 — REGNUM В Москве скончался спортивный журналист Андрей Малосолов. Об этом сообщил писатель и телерадиоведущий Армен Гаспарян.
Малосолову было 50 лет.
«Печальная новость. Умер Андрей Малосолов. Известный болельщик ЦСКА. Мой друг. Не дожил до победы СВО, которой он так ждал», ― написал в Telegram-канале Гаспарян.
Он также назвал причину смерти журналиста. По его словам, у Малосолова оторвался тромб.
По данным Telegram-канала «Мутко против», сначала Малосолов потерял сознание, и очевидцы вызвали скорую. Однако приехавшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть журналиста.
Информации о времени и месте прощания пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в возрасте 29 лет скончалась трёхкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак. Причины смерти разыгрывающей спортивного клуба «Астраханочка» не раскрываются.