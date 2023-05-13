Берлин, 13 мая, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Германия направит в помощь Украине военную технику и боеприпасы на €2,7 млрд, подтвердило министерство обороны ФРГ в распространённом 13 мая сообщении.

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«Осуществляя этот вклад, мы демонстрируем, что Германия всерьёз помогает [Украине]», — заявил министр обороны Борис Писториус.

Помощь Киеву направлена в том числе на усиление противовоздушной обороны. По словам министра, завершение конфликта на Украине пока не предвидится, поэтому Берлин окажет стране «всю возможную помощь».

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что Берлин «в ближайшие недели и месяцы» направит Киеву самый большой пакет военной помощи. В него войдут 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T-SLM (12 пусковых установок и сотни ракет), 200 разведывательных беспилотников, 100 боевых машин, 100 автомобилей тылового обеспечения и большой запас боеприпасов. Кроме того, после снятия с консервации ВСУ передадут 15 зенитных комплексов Gepard.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и европейские государства НАТО фактически вступили в конфликт с Россией, поставляя киевскому режиму вооружения, амуницию и боеприпасы, а также финансируя его. Он отметил, что вооружение становится более мощным и дальнобойным.

В марте глава МИД Сергей Лавров назвал любые грузы с вооружениями для Киева, прибывающие на украинскую территорию, законной целью для российских военных.