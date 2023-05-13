Киев, 13 мая, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В Хмельницкой области, расположенной в западной части Украины, повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом 13 мая сообщили в администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрывы на Украине

Ранее в ряде регионов Украины, таких как Хмельницкая, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая и Ровненская области Украины, была объявлена воздушная тревога. К утру 13 мая она была отменена.

«Объект находится вне населённых пунктов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что повреждённый объект инфраструктуры находится не в пределах населённых пунктов. На месте работают экстренные службы, другие подробности не приводятся. Отмечается, что в график некоторых поездов, следующих по области, внесены изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства. В результате удара пострадали шесть детей, а также депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.