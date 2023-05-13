Москва, 13 мая, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Анонсируемое контрнаступление ВСУ обречено на провал из-за отсутствия эффекта неожиданности, который стал бы единственным возможным шансом на успех при нападении на более сильного противника, написало издание Asia Times.

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Авторы привели в пример знаменитую бельгийскую операцию под кодовым названием «Гельб» в годы Второй мировой войны. Тогда именно эффект неожиданности и стремительные действия принесли успех немцам и позволили за пять дней разгромить союзные силы Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Великобритании, не имея при этом военного превосходства.

Добиться внезапности Украине уже вряд ли удастся, уверены авторы статьи. Поэтому анонсированное контрнаступление назвали «бессмысленным». И даже если киевский режим решится атаковать, ВСУ столкнутся с многоуровневым российским укреплением, «погибнут несколько сотен тысяч человек», но зато у президента США Джо Байдена будет возможность заявить, что он так или иначе «преподал русским урок».

Как сообщало ИА REGNUM, помощник главы Чеченской Народной Республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что «ВСУ не имеют таких ресурсов, которые могли бы поменять исход спецоперации в свою пользу.

В Киеве высокопоставленные чиновники «за закрытыми дверями» говорят о возможном провале предстоящего контрнаступления, что повлечет за собой отказ Запада в дальнейшем помогать Украине.

Министерство обороны России опровергло распространенные в Telegram-каналах сообщения о «прорыве» ВСУ обороны на участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.