Москва, 13 мая, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Помощник главы Чеченской Народной Республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что «ВСУ не имеют таких ресурсов, которые могли бы поменять исход спецоперации в свою пользу».

Цитата из видео. Министерство обороны России Подготовка минометчиков в тыловых районах зоны СВО.

«Не могут дать Украине такого количества ракет, которое могло бы поменять исход войны. Да, враг получит n-количество ракет, и он ударит по определенным участкам. Но мы-то тоже не кукурузу охраняем. Мы к этому готовились и готовы!» — написал офицер в своём Telegram-канале.

По словам Алаудинова, «новые танки, поставленные на Украину, горят так же красиво, как и прежние», а для обслуживания техники Украина потратит все зарубежные кредиты.

«Что, впрочем, для нас очень хорошо», — сказал командир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве высокопоставленные чиновники «за закрытыми дверями» говорят о возможном провале предстоящего контрнаступления, что повлечёт за собой отказ Запада в дальнейшем помогать Украине.

Чиновники признают, что ВСУ не смогут вернуть территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, «по крайней мере, в этом году».