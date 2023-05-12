Белград, 12 мая, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Страны Запада крайне избирательно подходят к вопросу о территориальной целостности государств, они выступают в её защиту только тогда, когда это соответствует их интересам, заявил 12 мая президент Сербии Александр Вучич.

MFA Russia/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

«Территориальная целостность для них «существует» только в отношении тех стран, чью территориальную целостность признают они, а не ООН. Они хотят, чтобы территориальная целостность соблюдалась там, где им это подходит, а если им это не подходит — тем хуже для территориальной целостности той страны», — сказал Вучич в обращении к жителям Сербии.

Вучич напомнил, что Совет Европы готовит декларацию по вопросу о конфликте на Украине. В декларации упоминается в том числе необходимость защищать территориальную целостность Украины в границах 1991 года (с Крымом).

Власти Сербии в ответ предложили заявить о необходимости защиты территориальной целостности всех стран, входящих в СЕ, в том числе самой Сербии (с Косово). Соответствующая поправка была отклонена. Сербия будет представлена на саммите СЕ «на самом низком уровне», её представители голосовать за антироссийскую резолюцию не будут, добавил Вучич.

Ряд западных стран ранее признали независимость Косово от Сербии. При этом представители тех же самых стран не признают итогов референдума 2014 года в Крыму о выходе из состава Украины и считают Крым частью Украины.

25 апреля глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Киев «неприятно удивил» Белград своей позицией, проголосовав за вступление Косова в Совет Европы. Украинский конфликт строится на вопросе о территориальной целостности, теперь Сербия может пересмотреть своё отношение к этой проблеме применительно к Украине, сказал он.