Киев, , 12:28 — REGNUM В шести областях Украины объявлена воздушная тревога, 12 мая свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этим данным, сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях, а также и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Ранее тревога уже объявлялась в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях. Кроме того, на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области произошла серия мощных взрывов.

9 мая воздушная тревога звучала на всей территории Украины, а в Киеве прогремели взрывы.