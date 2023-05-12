Мощные взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье

Киев, , 03:44 — REGNUM Серия мощных взрывов прогремела на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожья ночью 12 мая. Об этом сообщили украинские СМИ.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным украинского ресурса для оповещения населения, в районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Валуйском районе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник. В тот же день пять мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино.