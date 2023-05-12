Вашингтон, 12 мая, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Западные страны заставят президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией после провала контрнаступления, считает подполковник ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его мнению, Киев понёс огромные потери за 14 месяцев конфликта. Сейчас в рядах ВСУ солдаты и командиры с ограниченным военным опытом и лишь поверхностной подготовкой, добавил офицер.

Вместе с там на Западе всё больше осознают низкую вероятность выполнения Зеленским заявленных им целей, пишет Дэвис.

«Поэтому необходимо срочно изменить политику Запада, пока Киев не понёс новые боевые потери, которые вряд ли изменят тот факт, что конфликт, скорее всего, закончится путём переговоров», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае контрнаступления ВСУ потеряют сотни тысяч своих лучших бойцов.

Отставной генерал ВВС США Филип Бридлав считает, что страны Европы боятся победы Украины в спецоперации и реакции Москвы, которая никогда не смирится со своим поражением. Также американский генерал считает, что США оказывают Украине военную помощь, но не настолько, чтобы она победила.