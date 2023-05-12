Московская область, 12 мая, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Пожар на складе покрышек в Дзержинском Московской области перекинулся на соседнее здание, там загорелась крыша, сообщили 12 мая в пресс-службе МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Огонь перекинулся на соседнее здание. Горит кровля на площади 20 квадратных метров», — сказал представитель пресс-службы РИА Новости.

В сообщении ведомства в Telegram-канале уточняется, что к тушению подключили два пожарных вертолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в подмосковном городе Дзержинском загорелись покрышки. Уточняется, что от очага пожара поднимается густой чёрный столб дыма, который хорошо видно в южных районах Москвы. Площадь пожара, по последним данным, составляет 2,5 тыс. квадратных метров. На месте работают 55 человек и 19 единиц техники.

Кроме того, 12 мая на территории машиностроительного завода им. В. В. Чернышева в Москве также произошёл пожар. Пострадали три человека. Возгорание возникло на втором этаже административного здания по адресу: улица Вишнева, дом 7. Огнём было охвачено 15 кв. метров.