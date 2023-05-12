Симферополь, 12 мая, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Засаду диверсантов обнаружили в Крыму рядом с железной дорогой между Севастополем и Симферополем. Об этом 12 мая сообщает Telegram-канал Mash.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

«Засаду диверсантов нашли около железной дороги в Крыму. Вероятно, из неё они следили за военными поездами», — говорится в сообщении.

Укрытие было обустроено из полиэтилена, картона и одеяла. Предполагается, что оттуда диверсанты следили за переброской военных грузов.

Отмечается, что брошенную засаду обыскали и собрали улики. Сейчас полиция ищет подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Центр общественных связей ФСБ заявил о том, что сотрудники ведомства пресекли подготовку Киевом покушений на руководителей Крыма. По данным ведомства, покушения готовила агентурная сеть главного управления разведки минобороны Украины. Украинская сторона планировала «серию резонансных диверсионно-террористических актов» на территории Крыма. Диверсанты собирались подорвать объекты транспортной инфраструктуры полуострова.