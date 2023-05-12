Москва, 12 мая, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины практически никем не управляются, им осталось существовать несколько дней. Такое мнение URA. RU высказал экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Эксперт отметил, что до сих пор неизвестно, где находятся командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его предположению, они арестованы за отказ подчиняться президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Матвийчук подчеркнул, что лидер киевского режима не может управлять «развалившейся машиной», которая ему не подчиняется, но Зеленский может отдать приказ о контрнаступлении.

«Войска на фронте доживают последние дни», — считает экс-офицер спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, российское оборонное ведомство опубликовало опровержение на распространяемую в Сети информацию о «прорыве ВСУ» в зоне спецоперации, однозначно заявив, что вся ситуация в зоне действия СВО находится под контролем.

По словам чеченского офицера Апты Алаудинова, ВСУ не в состоянии сделать «ничего сверхъестественного теми силами и средствами, которые у армии есть на данный момент».