Москва, 12 мая, 2023, 06:52 — ИА Регнум. В Москве на территории машиностроительного завода им. В. В. Чернышева произошел пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло в административном здании на втором этаже по адресу улица Вишнева, дом 7. Огнём было охвачено 15 кв. метров.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

«Московское машиностроительное предприятия имени В. В. Чернышева» создано в 1932 году и специализируется на изготовлении двигателей для истребителей. На сегодняшний день предприятие входит в состав госкорпорации «Ростех» и производит двигатели для самолётов МиГ-29 и МиГ-35.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на складе в районе Вальковского шоссе в Норильске произошло на площади 1,5 тыс. кв. м, затем площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Норильские власти заявили, что дым распространился в жилую и общественно-деловую зону города.