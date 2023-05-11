Москва, 12 мая, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Киевская армия не в состоянии сделать «ничего сверхъестественного» на данный момент. Об этом РИА Новости сказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

(сс) Рамзан Кадыров Апти Алаудинов

По словам чеченского офицера, ВСУ не в состоянии сделать «ничего сверхъестественного теми силами и средствами, которые у армии есть на данный момент».

«Никаким образом это не поменяет ни историю, ни ход войны, ни итог этой войны», — заверил Алаудинов.

Командир добавил, что боевики активизировались на артёмовском направлении, но получают «достойный отпор».

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко вечером 11 мая заявил, что ВСУ активно готовятся начать контрнаступление. Разведка доложила, что идёт стягивание техники на краснолиманское и купянское направления, на донецком направлении киевская армия также наращивает силы.