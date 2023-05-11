Мелитополь, 11 мая, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Информация о полномасштабном контрнаступлении ВСУ на запорожском направлении не подтверждается, об этом в своём Telegram-канале написал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Он заверил, что связался с людьми, которые находятся на передовой, и они не подтвердили сообщения о начавшемся контрнаступлении ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов уверен, что, когда президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что украинская армия пока не готова к контрнаступлению и ей нужно больше времени, это можно понимать как попытку и оправдаться перед западными партнёрами, и выпросить у них что-нибудь.

Военные группы «Вагнер» 11 мая мая продвинулись в Артёмовске на 220 метров, за противником остаётся 2,18 кв. км территории города.