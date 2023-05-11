Горловка, ДНР, 11 мая, 2023, 22:01 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки (ДНР) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб один человек, ещё семь пострадали. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Сергей Аверин/РИА Новости Скорая помощь в Горловке

«Один из раненных обстрелом ВФУ мирных жителей Горловки скончался от полученных травм», — написал он.

Ранее Приходько сообщил, что число пострадавших в результате обстрела увеличилось до восьми человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины выпустили по центру Горловки семь ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Мэр города уточнил, что в результате инцидента пострадало большое количество мирных жителей.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ с начала суток выпустили почти 200 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории Донецкой Народной Республики. По его словам, в результате обстрела повреждения получили 21 жилой дом и шесть объектов жилой инфраструктуры.