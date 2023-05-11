Мелитополь, 11 мая, 2023, 19:27 — ИА Регнум. В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом 11 мая заявил губернатор области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

РИА Новости Автомобили полиции в Мелитополе

По его словам, судья не пострадал, однако ранения получили два охранника. Им оказывается необходимая помощь, уточнил губернатор.

«Это покушение не что иное, как очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории нашего региона, препятствовать становлению мирной жизни», — написал он.

Балицкий уточнил, что в настоящее время следствие устанавливает личности подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая автомобиль с писателем Захаром Прилепиным подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское Нижегородской области. Прилепин получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.

В МИД РФ заявили, что теракт, в ходе которого получил тяжёлые ранения Прилепин и погиб его водитель-охранник, явно организовали на Украине при помощи Запада.

В ведомстве также напомнили об убийствах Дарьи Дугиной и Максима Фомина (псевдоним — Владлен Татарский) и о покушении на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Уточняется, что Вашингтон не осудил очередной теракт в России, фактически разоблачив свою причастность.