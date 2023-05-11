Тбилиси, 11 мая, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Решение властей России об отмене визового режима для граждан Грузии может только приветствоваться, поскольку облегчит жизнь многим людям, заявил журналистам 11 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Ираклий Гарибашвили

«Все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность наших граждан, являются положительными и приветствуются», — сказал премьер-министр.

10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии (за исключением посещения России для работы или учёбы), а также вновь разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Решения приняты в первую очередь по гуманитарным соображениям, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИД РФ, в свою очередь, отозвали рекомендацию гражданам России не посещать Грузию.

Решения России были раскритикованы западными политиками, а также грузинской оппозицией и президентом страны Саломе Зурабишвили. Она обвинила Москву в «провокациях» и призвала в ответ ввести визовый режим для граждан России. В Евросоюзе предложили Грузии не впускать на свою территорию российские самолёты.

Отменив визовый режим для граждан Грузии, Россия подтвердила делом, что не рассматривает окружающие её страны как априори враждебные, а вот президент Грузии своими высказываниями демонстрирует не только «атлантизм», но прежде всего русофобию и этим отличается не в лучшую сторону от куда более разумного и прагматичного правительства Грузии, отметил в беседе с ИА REGNUM гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Самолёты всех российских авиакомпаний, кроме тех, которые ранее попали под западные санкции, будут допускать на территорию Грузии, отметил 11 мая Гарибашвили. В министерстве транспорта России заявили, что в настоящее время перевозчики ведут подготовку к возобновлению полётов в Грузию.