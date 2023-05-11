Санкт-Петербург, 11 мая, 2023, 15:44 — ИА Регнум. России необходима большая приватизация, но перед этим нужно сформировать рынок. Об этом заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил 11 мая на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Владимир Баранов/РИА Новости Министерство финансов РФ

Он отметил, что вопрос о необходимости возобновления большой приватизации поднимался в СМИ. Председатель правления ВТБ Андрей Костин в своей программной статье высказался на эту тему.

«На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора», — сказал Моисеев.

По его словам, большая приватизация должна состояться, но «надо понять, кому продавать». Если продавать сейчас, ситуация будет похожа на 1994 год, когда были залоговые аукционы, но этого, естественно, никто не хочет.

Надо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор, сказал Моисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава ВТБ Костин заявил, что для получения дополнительного финансирования проектов в России нужно перезапустить приватизацию. Передача госсобственности в частные руки на прозрачных условиях, пояснил он, неоднократно доказала свою эффективность. Костин считает, что приватизация, более смелое использование финансовых резервов и госдолга, а также перераспределение бюджетных средств обеспечат развитие экономики России, пострадавшей в условиях санкций.