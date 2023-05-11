Токио, 11 мая, 2023, 14:35 — ИА Регнум. У японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщило метеорологическое управление Японии.

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

Эпицентр подземных толчков находился в южной части острова. Очаг залегал на глубине 50 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угрозы цунами нет.

Максимальная сила толчков составила 4 балла по 7-балльной шкале, принятой в Японии.

Отмечается, что это уже второе сильное землетрясение, которое произошло в азиатской стране за последние сутки. Рано утром землетрясение магнитудой 5,4 произошло в префектуре Тиба, в результате чего пострадали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне жители турецкого города Конья в панике вышли на улицы после землетрясения магнитудой 4,2 в регионе. Отмечается, что землетрясение произошло 10 мая в 02:14 (совпадает с мск) в районе Кулу. Очаг залегал на глубине 7,86 км.