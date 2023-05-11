Чувашия, 18 декабря, 2009, 18:47 — ИА Регнум. В Чувашии подведены предварительные итоги проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе прокуратуры Чувашии, проверкой охвачены крупные торговые центры, развлекательные заведения, организации общественного питания и другие объекты вместимостью свыше 50 человек, в которых проводятся либо планируется проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе в период новогодних праздников. При этом не отвечающими требованиям законодательства признано более чем 70% проверенных объектов. Основная масса нарушений связана с отсутствием либо неисправностью систем автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, загромождением путей эвакуации, отделкой помещений горючими материалами, отсутствием знаков пожарной безопасности, говорят в прокуратуре.

По результатам проверки возбуждено 143 дела об административных правонарушениях, внесено 89 представлений, объявлено 70 предостережений, в суд предъявлено 9 исковых заявлений об обязании устранить нарушения. По фактам наиболее грубых нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при эксплуатации 20 объектов, органами прокуратуры и Госпожарнадзора дела направлены в суды для решения вопроса о приостановлении их деятельности. Такие объекты расположены в Козловском и Порецком районах, городах Чебоксары и Новочебоксарск, отметили в прокуратуре. В районах в число объектов вошли сельские дома культуры, в городах - кафе, бары и ночные клубы.

В настоящее время органами прокуратуры республики проводится проверка полноты и своевременности реализации органами Госпожарнадзора полномочий по надзору за соблюдением законодательства о пожарной безопасности и предупреждению пожаров.