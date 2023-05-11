Брюссель, 11 мая, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Общий объём помощи Украине со стороны стран и организаций Евросоюза составил 16 млрд евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По его словам, первый транш составлял 500 млн евро.

«Вместе страны и организации ЕС предоставили помощи на 16 млрд евро, и это не конец», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что в случае, если союзники прекратят поставлять оружие Киеву, странам Европы грозит масштабная война. Он уверен, что после прекращения поставок вооружения ВСУ в Европе существенно увеличится количество терактов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нельзя недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине, поскольку Вооружённые силы России смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.

По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, после разгрома ВСУ и сил НАТО президента Украины ждёт в лучшем случае изгнание. Он высказал мнение о том, что для главы киевского режима, который при получении президентских полномочий лгал своему народу о стремлении остановить кризис, такое развитие событий является наилучшим из всех возможных.