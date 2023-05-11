Берлин, , 11:14 — REGNUM В Германии один человек погиб в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz в ФРГ. Об этом 11 мая сообщает Bild со ссылкой на представителя полиции.

Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz © Павел Бедняков/РИА Новости

Отмечается, что злоумышленник открыл стрельбу на заводе Mercedes-Benz в населённом пункте Зиндельфинген (земля Баден-Вюртемберг). В результате погиб один человек, ещё один ранен.

Стрелявший задержан. В полиции заявили, что его мотивы пока неизвестны. Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая девять человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллен (штат Техас, США). Злоумышленник был ликвидирован находившимся в торговом центре сотрудником полиции.