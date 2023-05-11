Киев, 11 мая, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Украинским войскам нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, поскольку военным нужна обещанная Западом помощь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, с теми силами, которые есть у ВСУ, Киев может идти вперёд, но при этом может потерять много людей, что является неприемлемым. Президент Украины уточнил, что Киеву нужно подождать и потратить на подготовку немного больше времени.

Как передавало ИА REGNUM, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу высказал мнение о том, что продолжение поддержки президента Украины со стороны Вашингтона может привести к поражению Киева. Он отметил, что на фоне нехватки живой силы и оружия у союзников победа Украины кажется маловероятной.

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов высказал мнение о том, что нет причин, чтобы СВО России на Украине закончилась в ближайшее время.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что оплаченное Западом контрнаступление ВСУ неизбежно состоится, но президент Украины Владимир Зеленский осознаёт, что, скорее всего, проиграет. Он назвал лидера киевского режима политиком с «заниженной социальной ответственностью», который должен отрабатывать заказ. При этом Зеленский осознаёт высокую вероятность поражения и прекрасно понимает, какими последствиями для него обернётся провал на фронте.