Москва, , 10:36 — REGNUM Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев якобы подал рапорт об увольнении по собственному желанию, он был подписан в конце апреля. Об этом сообщает издание Gazeta.ru.

Еникеев Ринат Шамилевич. Генерал-лейтенант МЧС России

По информации СМИ, указа об увольнении Еникеева ещё не было, но глава департамента уже попрощался со своими подчинёнными.

Согласно данным, опубликованным на сайте МЧС России, Еникеев родился в городе Москве 6 июня 1976 года. С 1998 по 2003 год работал инспектором шестой пожарной части, с августа 2017 года по настоящее время занимает должность директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Награжден государственными и ведомственными наградами, женат, воспитывает троих детей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военкор Александр Сладков заявил в своём Telegram-канале, что генерал полковник Михаил Мизинцев якобы снят с должности замминистра обороны РФ. Причины увольнения он не раскрыл. Официального подтверждения информации со стороны Минобороны пока не поступило.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможной отставке заместителя министра обороны Сергея Шойгу Михаила Мизинцева.