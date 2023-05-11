Автор реформы пожарного надзора генерал Еникеев может уволиться из МЧС
Москва, 11 мая 2023, 10:36 — REGNUM Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев якобы подал рапорт об увольнении по собственному желанию, он был подписан в конце апреля. Об этом сообщает издание Gazeta.ru.
По информации СМИ, указа об увольнении Еникеева ещё не было, но глава департамента уже попрощался со своими подчинёнными.
Согласно данным, опубликованным на сайте МЧС России, Еникеев родился в городе Москве 6 июня 1976 года. С 1998 по 2003 год работал инспектором шестой пожарной части, с августа 2017 года по настоящее время занимает должность директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Награжден государственными и ведомственными наградами, женат, воспитывает троих детей.
Как передавало ИА REGNUM, ранее военкор Александр Сладков заявил в своём Telegram-канале, что генерал полковник Михаил Мизинцев якобы снят с должности замминистра обороны РФ. Причины увольнения он не раскрыл. Официального подтверждения информации со стороны Минобороны пока не поступило.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможной отставке заместителя министра обороны Сергея Шойгу Михаила Мизинцева.