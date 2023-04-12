Премьер Украины Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом

Киев, , 12:12 — REGNUM Контрнаступление ВСУ может начаться летом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Контрнаступление ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В интервью газете Hill он отметил, что Киев не чувствует давления со стороны союзников в связи с предстоящим началом наступления.

«Все наши друзья и партнёры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов», — приводят его слова журналисты.

В статье также говорится о том, что Шмыгаль в эксклюзивном интервью газете заявил, что контрнаступление может быть начато уже летом.

Как передавало ИА REGNUM, в Китае призвали Зеленского согласиться на переговоры с Россией. Обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани указал на то, что властям Украины нужно забыть свою гордость и заключить мир до того момента, когда у них не останется последних рычагов давления и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий.