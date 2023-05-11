В Киеве заявили, что Украину пытаются усадить за стол переговоров
Секретарь СНБО Данилов: Украину пытаются заставить вести переговоры на условиях России
Киев, 11 мая, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Киев пытаются усадить за стол переговоров «на условиях России», уже запущена большая кампания, считает секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
«Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
По его словам, если Киев «будет о чём-то и говорить, то это будет только на условиях Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нельзя недооценивать силы Российской Федерации в ходе спецоперации на территории Украины, поскольку ВС РФ смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Между тем 7 мая американская газета The Washington Post написала, что Киев стремится снизить ожидания стран Запада от возможного контрнаступления ВСУ, так как боится не оправдать возложенные на него надежды.