Пермь, 11 мая, 2023, 08:56 — ИА Регнум. В Пермском крае учительница обнаружила на своём участке самодельное взрывное устройство, которое было заложено в бревне, взрывчатка могла сдетонировать при нагревании. Об этом 11 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По его информации, в полене высотой 10 см и длиной 75 см было сделано углубление, в нём находился бумажный цилиндр, одна из сторон которого была скреплена металлическими скобками.

Отмечается, что в свёртке находились гранулы диаметром 1,5 мм. Эксперты установили, что это вещество является взрывчаткой (массой 45 г) с бездымным порохом, самодельное взрывное устройство могло сработать в тот момент, когда женщина положила бы полено в топку печи.

Уточняется, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, по словам замсекретаря Совбеза России Александра Гребёнкина, Украина привлекала российских подростков за пять–десять тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге. Замсекретаря Совбеза напомнил, что законодательством за диверсионные и террористические действия установлено суровое наказание — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.