Донецк, 11 мая, 2023, 07:12 — ИА Регнум. ВСУ ночью и утром 11 мая массированными ударами обстреливали Донецк и Горловку из тяжёлой артиллерии. Выпущено более 40 снарядов разного калибра, в том числе и натовского образца. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По Донецку выпущено не менее пяти снарядов, по Горловке — шесть. Ещё шесть снарядов было выпущено по посёлку Гольмовский на севере Горловки.

Кроме того, ВСУ обстреляли посёлок Александровка в пригороде Донецка, выпустив четыре снаряда, Сухая Балка — Михайловка выпущено пять снарядов, по направлению Ласточкино — Ясиноватая выпущено пять снарядов, Максимильяновка — Александровка — четыре, Ильинка — Донецк — пять, Нелеповка — Горловка и Дзержинск — Гольмовский выпущено по шесть снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре специальных бронированных поезда Железнодорожных войск ВС РФ при выполнении боевых задач отразили все атаки украинских диверсантов.

Спецпоезда «Енисей», «Байкал», «Амур» и «Волга» сопровождают эшелоны с военными грузами и при необходимости быстро восстанавливают повреждённые участки железнодорожных путей.