Четыре бронепоезда железнодорожных войск РФ успешно отразили все атаки украинских диверсантов

Москва, , 05:05 — REGNUM Четыре специальных бронированных поезда Железнодорожных войск ВС РФ при выполнении боевых задач отразили все атаки украинских диверсантов. Об успешной работе военных рассказал начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Спецпоезда «Енисей», «Байкал», «Амур» и «Волга» сопровождают эшелоны с военными грузами и при необходимости быстро восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей.

«Работа войск в зоне спецоперации обеспечивает надежное техническое прикрытие сети железных дорог и направлений воинских перевозок», — пояснил генерал Косенков.

Спецпоезда оснащены зенитными установками ЗУ-23-2 и автоматическими гранатометами АГС-17. Они имеют средства радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывных устройств, а также дроны для ведения разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, Западу необходимо приготовиться к тому, что Россия начнёт массово применять в спецоперации на Украине танк Т-14 «Армата».

Основной особенностью танка является то, что три члена экипажа находятся не в башне, где они уязвимы, а в бронированной капсуле и управляют машиной дистанционно.