11 Мая
 
7:06

Соловьёв возмутился беспрепятственным въездом Пугачёвой в Россию

Телеведущий Владимир Соловьёв резко отреагировал на беспрепятственный въезд певицы Аллы Пугачёвой в Россию после критики специальной военной операции на территории Украины. В своей программе 10 мая он возмутился тем фактом, что примадонну «пустили назад». Телеведущий также негодовал по поводу того, что многие тепло встретили артистку.

«В ножки ей упадите, цветами встретьте…», — возмутился Соловьёв.

7:03

Песков заявил, что за год спецоперации были достигнуты определенные цели

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что какая-то часть задач СВО была достигнута за первый год, но киевскую армию нужно ещё отодвинуть дальше, а значит, спецоперация будет продолжаться. Об этом он сказал в интервью сербскому телеканалу ATV 10 мая.

7:00

Главное о специальной военной операции на Украине за 10 мая.

  • В районе населенного пункта Петровское Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также в районе города Орехова Запорожской области поражён пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ.

  • На донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артёмовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах.

  • В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Минобороны РФ.